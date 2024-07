Alopecia: la perdita dei capelli in chemio e come evitarla

L’alopecia, o perdita di capelli, è uno degli effetti collaterali più visibili e psicologicamente impattanti della chemioterapia. Sebbene non sia pericolosa per la salute fisica del paziente, può avere un profondo effetto sul benessere emotivo e psicologico. In questo articolo, esploreremo le cause dell’alopecia indotta dalla chemioterapia, il suo impatto sui pazienti e le strategie attualmente disponibili per prevenirla o ridurla.

Cause dell’alopecia in chemioterapia: quali sono?

La chemioterapia utilizza farmaci potenti per distruggere le cellule tumorali. Tuttavia, questi farmaci non sono in grado di distinguere tra cellule cancerose e cellule sane che si dividono rapidamente. I follicoli piliferi, responsabili della crescita dei capelli, sono tra le cellule sane più vulnerabili agli effetti della chemioterapia. Quando i follicoli piliferi vengono danneggiati, la produzione di capelli si interrompe, portando alla perdita temporanea dei capelli.

Quali sono i fattori che influenzano l’alopecia in chemio?

Non tutti i pazienti sottoposti a chemioterapia sperimentano l’alopecia nello stesso modo. Alcuni fattori che possono influenzare la gravità della perdita di capelli includono:

Tipo di farmaco : alcuni farmaci chemioterapici, come la doxorubicina e il paclitaxel, sono più noti per causare alopecia rispetto ad altri.

: alcuni farmaci chemioterapici, come la doxorubicina e il paclitaxel, sono più noti per causare alopecia rispetto ad altri. Dosaggio e frequenza : dosi più elevate e trattamenti più frequenti aumentano il rischio di perdita di capelli.

: dosi più elevate e trattamenti più frequenti aumentano il rischio di perdita di capelli. Metabolismo individuale: le risposte individuali ai farmaci possono variare, influenzando la suscettibilità alla perdita di capelli.

Gli impatti psicologici dell’alopecia nei pazienti oncologici

La perdita di capelli può avere un impatto significativo sulla qualità della vita dei pazienti. I capelli sono una parte importante della propria identità e il loro improvviso cambiamento può portare a:

Bassa autostima : sentirsi meno attraenti può influenzare la percezione di sé e la fiducia.

: sentirsi meno attraenti può influenzare la percezione di sé e la fiducia. Ansia e depressione : la perdita di capelli può aumentare i livelli di stress e contribuire a sentimenti di depressione.

: la perdita di capelli può aumentare i livelli di stress e contribuire a sentimenti di depressione. Stigma sociale: la calvizie può rivelare visivamente lo stato di salute del paziente, esponendolo a sguardi e domande indesiderate. In altre parole può minarne il diritto alla privacy: la malattia fa mostra di sé.

Strategie per prevenire o ridurre l’alopecia in chemio

Negli ultimi anni, sono state sviluppate varie strategie per prevenire o ridurre la perdita di capelli durante la chemioterapia. Tra questi ci sono i caschi refrigeranti per il cuoio capelluto e le innovazioni delle biotecnologie. In particolare quella di Perseus Therapeutics che sta studiando un anticorpo in grando proteggere i follicoli peliferi in chemioterapia.

Sistemi di Raffreddamento del Cuoio Capelluto

I sistemi di raffreddamento del cuoio capelluto, noti anche come “caschi refrigeranti”, sono attualmente una delle soluzioni più promettenti. Questi dispositivi raffreddano il cuoio capelluto durante il trattamento chemioterapico, restringendo i vasi sanguigni e riducendo la quantità di farmaco che raggiunge i follicoli piliferi. Studi clinici hanno dimostrato che i caschi refrigeranti possono ridurre significativamente la perdita di capelli in molti pazienti.

L’uso va concordato con il proprio medico oncologo, perché non tutti i farmaci chemioterapici sono adatti all’uso: in alcuni casi, in altre parole, l’insuccesso è assicurato.

Trattamenti topici per l’alopecia

Alcuni trattamenti topici, come il minoxidil, sono stati utilizzati per stimolare la crescita dei capelli. Tuttavia, l’efficacia del minoxidil durante la chemioterapia è ancora oggetto di ricerca e non è universalmente raccomandata. Il farmaco ha una capacità di successo di circa il 50% nella perdita di capelli androgenetica e va usato per via topica, sotto forma di schiuma, 2 volte al giorno per almeno 4 mesi per vedere i primi possibili risultati. Si utilizza dietro prescrizione medica e senza superare le dosi raccomandate.

Integratori e alimentazione per ridurre la perdita dei capelli

Una dieta equilibrata e ricca di nutrienti può supportare la salute generale dei capelli. Integratori specifici per capelli, contenenti vitamine come la biotina e il complesso B, possono aiutare, anche se non esistono prove definitive che prevengano l’alopecia indotta dalla chemioterapia.

Prodotti per la cura dei capelli

Utilizzare prodotti delicati e senza sostanze chimiche aggressive può aiutare a mantenere il cuoio capelluto sano. Evitare trattamenti termici, tinture e acconciature che tirano i capelli può ridurre il rischio di danni ulteriori ai follicoli piliferi.

Parrucche e copricapo per alleviare il disagio psicologico

Per molti pazienti, l’uso di parrucche, cappelli, foulard e turbanti è una soluzione pratica e estetica per affrontare l’alopecia. Questi accessori possono aiutare a mantenere la privacy del paziente e a migliorare la fiducia in se stessi.

Purtroppo le parrucche di capelli veri sono piuttosto costose. Diverse associazioni forniscono parrucche gratuite ai malati oncologici create con capelli donati. Cercate se sul vostro territorio c’è un’associazione che offre questo servizio.

Ricerca e innovazioni future contro l’alopecia

La ricerca sull’alopecia indotta dalla chemioterapia è in continua evoluzione. Gli scienziati stanno esplorando nuovi farmaci e terapie per proteggere i follicoli piliferi durante il trattamento oncologico. Tra le innovazioni più promettenti ci sono:

Inibitori molecolari : farmaci che bloccano specifici percorsi molecolari responsabili della caduta dei capelli.

: farmaci che bloccano specifici percorsi molecolari responsabili della caduta dei capelli. Terapie geniche : approcci che utilizzano la manipolazione genetica per rendere i follicoli piliferi più resistenti ai farmaci chemioterapici.

: approcci che utilizzano la manipolazione genetica per rendere i follicoli piliferi più resistenti ai farmaci chemioterapici. Nanotecnologie : utilizzo di nanoparticelle per veicolare i farmaci chemioterapici direttamente alle cellule tumorali, riducendo l’impatto sui follicoli piliferi.

: utilizzo di nanoparticelle per veicolare i farmaci chemioterapici direttamente alle cellule tumorali, riducendo l’impatto sui follicoli piliferi. Cure alternative alla chemioterapia: immunoterapia e farmaci agnostici sono trattamenti che prendono di mira solo le cellule cancerose evitando tutti gli effetti collaterali annessi alla chemio. Compresa la perdita dei capelli. Purtroppo non sono adatte a tutti i tumori e a tutti i pazienti, ma la ricerca è in continua evoluzione.