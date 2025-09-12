Alonso e la Ferrari: il sogno di Monza rivive ancora

Il 2010 è ricordato come un anno difficile per la Ferrari, segnato da un finale amaro ad Abu Dhabi. Tuttavia, nel campionato di Formula 1 ci sono stati anche momenti bellissimi, come il Gran Premio d’Italia, che ha segnato un legame speciale tra Fernando Alonso e il pubblico italiano. In quel contesto, i tifosi sognavano di riacquistare il titolo.

Il Gran Premio di Monza si presentava cruciale dopo la deludente gara in Belgio, dove Lewis Hamilton aveva guadagnato punti significativi, lasciando Alonso in difficoltà. Con i piloti Red Bull competitivi ma non del tutto affidabili, Monza rappresentava un’opportunità per riaccendere le speranze.

I tifosi accorsero numerosi a Monza e già nelle prime prove il pilota spagnolo si dimostrò veloce. In qualifica, Alonso conquistò la pole position, un traguardo importante. Tuttavia, la partenza della gara non andò come sperato: Alonso venne superato da Jenson Button e rischiò di essere coinvolto in un incidente con il compagno Massa.

La situazione cambiò drammaticamente quando Hamilton ebbe un incidente, aprendo la strada per il recupero di Alonso. Durante la corsa, il pit stop di Button si rivelò decisivo: Alonso decise di restare in pista e, spinto dal tifo del pubblico, riuscì a rientrare in pista davanti a Button.

Alonso vinse la gara tra emozione e adrenalina, con un’accoglienza trionfale al traguardo. La vittoria riaccese le speranze di un titolo, anche se in seguito Vettel si aggiudicò il campionato. Nonostante non sia riuscito a portare il titolo a Maranello, l’affetto dei tifosi per Alonso è rimasto forte nel tempo, testimonianza della sua dedizione e passione.