Almo Nature Holistic Urinary Support Multipack per Gatti Adulti con Pesce e Pollo – 6 x 70g

Almo Nature destina il 100% dei profitti dell’acquisto di questo prodotto a progetti per proteggere cani, gatti e la biodiversità

Ridotti livelli di magnesio, calcio e fosforo per il buon funzionamento del sistema urinario

Con dl-metionina e mirtilli rossi per contribuire al buon funzionamento del sistema urinario

Pratico multipack con 2 diverse ricette che costituiscono un gustoso pasto completo per gatti adulti

Privo di conservanti, coloranti o appetibilizzanti chimici