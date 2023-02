Almeno una persona su quattro preferisce evitare le luci della ribalta, tende ad ascoltare più che a parlare, si sente sola in mezzo alla gente e ha bisogno di stare molto tempo in silenzio per recuperare le energie.

“Il vantaggio di essere introversi”, ormai un punto di riferimento internazionale, affronta la personalità, i problemi reali e le risorse nascoste dei cosiddetti introversi, sfatando la convinzione che ci sia qualcosa di sbagliato in loro e sottolineandone i punti di forza interiori.

La psicoterapeuta e ricercatrice Marti Olsen Laney aiuta i lettori a comprendere cosa voglia dire essere introversi e fornisce numerosi strumenti per creare una vita adatta al singolo temperamento, scoprire nuovi modi per valorizzare le proprie doti.

“Il vantaggio di essere introversi” è in libreria e negli store online dal 31 gennaio 💙