Almawave completa acquisizione 70% Mabrian Technologies

– Almawave, società italiana quotata sul mercato Euronext Growth Milan e parte del Gruppo Almaviva, attiva in ambito Data & Artificial Intelligence, ha perfezionato in data odierna tramite la controllata The Data Appeal Company l’acquisizione del 70% del capitale sociale di Mabrian Technologies, società spagnola specializzata nello sviluppo e realizzazione di soluzioni in ambito Travel e Destination Intelligence e focalizzata su soluzioni innovative di data analytics e decision intelligence AI KPI’s.

Il closing si è realizzato al verificarsi di determinate condizioni sospensive del contratto.

Sintesi dell’operazione

The Data Appeal Company ha versato un corrispettivo in cash di circa 3,6 milioni di euro, determinato sulla base di un enterprise value pari a 6,1 milioni di euro e sul presupposto della permanenza nella gestione della società dei key managers.

L’operazione è stata finanziata interamente attraverso il ricorso a risorse del Gruppo Almawave ed il corrispettivo di cessione sarà oggetto di adjustment della Posizione Finanziaria Netta alla data del closing che, in virtù degli accordi contrattuali in essere e come di consueto in tali operazioni, verrà verificata successivamente allo stesso.

Il contratto prevede inoltre l’eventuale riconoscimento di un earn-out, pari a un massimo di 1,5 milioni di euro, al raggiungimento di specifiche outstanding performance economicofinanziarie, da riconoscersi a seguito dell’approvazione del bilancio d’esercizio 2023.

Il 30% residuo del capitale di Mabrian potrà essere acquisito tramite opzione esercitabile nel 2026, soggetta al verificarsi di talune condizioni economiche ed operative predefinite.