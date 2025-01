Almasri, silenzio e preoccupazione al Quirinale

Elevata preoccupazione e silenzio caratterizzano il clima attuale al Quirinale, dove si manifestano tensioni tra politica e magistratura, in particolare per il caso Almasri. Questa situazione ha generato una paralisi dei lavori parlamentari, impedendo anche la nuova votazione per l’elezione dei giudici della Corte costituzionale. Non solo vi è un impatto sul dibattito politico interno, ma anche sulle relazioni internazionali. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è atteso a Scandicci per inaugurare i corsi dei magistrati, un’occasione che potrebbe essere utilizzata per ribadire i principi sulle prerogative istituzionali, anche se non è previsto un suo intervento. Mattarella ha costantemente cercato di riportare il dibattito su binari costruttivi, come dimostrato dagli incontri con i vertici della Corte di Cassazione nell’estate del 2023, in risposta alla crescente tensione tra politica e magistratura. In quell’occasione, il presidente affrontò la necessità di abbassare le tensioni e promuovere il dialogo. In precedenti discorsi, ha sottolineato l’importanza del rispetto reciproco tra le diverse funzioni dello Stato e ha richiesto che ciascuna istituzione rispetti i limiti del proprio ruolo. Recentemente, ha lanciato un appello per un comportamento che favorisca l’armonia tra le istituzioni e rispetti l’indipendenza della funzione giudiziaria. Mattarella ha evidenziato che la Repubblica ha bisogno della fiducia dei cittadini, che devono percepire un’armonia tra le istituzioni attraverso le azioni di coloro che detengono responsabilità.