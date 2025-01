Almasri, Nordio riferirà in aula mercoledì

Mercoledì 29 gennaio, il ministro della Giustizia Carlo Nordio riferirà in Parlamento sul caso di Osama Al-Masri, un criminale libico arrestato a Torino su mandato della Corte penale internazionale per torture e crimini di guerra, ma successivamente scarcerato. La decisione di includere Nordio nel dibattito è stata presa dopo un confronto tra il ministro per i rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, e altri membri del governo, in risposta alle richieste dei gruppi parlamentari. Le comunicazioni sul caso, inizialmente affidate al ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, si svolgeranno quindi insieme a Nordio.

Le opposizioni hanno esercitato pressione affinché fosse Nordio a riferire, evidenziando l’importanza della vicenda. In una lettera inviata a Ciriani, i presidenti dei gruppi di opposizione hanno sottolineato la gravità della situazione, ricordando che l’arresto di Al-Masri era avvenuto su richiesta dell’Interpol. Tuttavia, un apparente conflitto tra il Ministro della Giustizia e la Procura generale di Torino ha portato alla scarcerazione del criminale. Le forze di opposizione ritengono che questa decisione non sia stata soltanto una questione legale, ma una scelta politica del governo, che ha comportato il rimpatrio di un criminale in Libia con un aereo di Stato.

Ribadendo la necessità di chiarimenti da parte della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, le opposizioni chiedono con fermezza che sia Nordio a rispondere alle Camere, dato il richiamo alle sue responsabilità in merito a questa delicata e controversa questione.