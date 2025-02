Almasri, Nordio e Piantedosi oggi alla Camera e al Senato: diretta news

Il 5 febbraio, i ministri della Giustizia Carlo Nordio e dell’Interno Matteo Piantedosi hanno presentato un’informativa alla Camera riguardo la richiesta di arresto del cittadino libico Najeem Osema Almasri Habish da parte della Corte Penale Internazionale. Nordio ha espresso la sua disponibilità a chiarire la situazione, evidenziando critiche sulla richiesta di arresto, che era complessa e priva di coerenza. Ha sottolineato che l’atto era giunto in inglese senza traduzione, rendendo difficile una risposta immediata da parte della Corte d’Appello.

Il 18 gennaio 2025, la Corte ha emesso un mandato di arresto contro Almasri, eseguito dalla Digos il giorno seguente, con una comunicazione informale ricevuta dal Dipartimento della Giustizia, senza dettagli sull’arresto o la richiesta di estradizione. È stato solo il 20 gennaio che il procuratore generale ha trasmesso ufficialmente il carteggio al ministro.

Nordio ha anche informato che il 28 gennaio ha ricevuto notizia di essere indagato per favoreggiamento e omissione di atti d’ufficio. In Aula, ha avuto un acceso confronto con il deputato Angelo Bonelli, il quale ha contestato la sua lettura delle carte. Nordio ha contestato se Bonelli avesse veramente esaminato la documentazione. Piantedosi, nel suo intervento, ha negato che il Governo avesse subito pressioni indebite durante la gestione della vicenda, affermando che ogni decisione è stata presa autonomamente, per tutelare gli interessi del Paese.