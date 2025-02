Almasri, Meloni sceglie la linea del silenzio: tutte le notizie

In Parlamento, i ministri Carlo Nordio e Matteo Piantedosi riferiscono sul caso Almasri, riguardante un generale libico ricercato per crimini contro l’umanità. L’assenza della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, suscita polemiche. I ministri difendono l’operato del governo, sostenendo che non hanno facilitato la fuga di Almasri, attribuendo piuttosto le incongruenze alla Corte Penale Internazionale. Piantedosi specifica che Almasri non aveva rapporti con il governo su questioni migratorie, ma l’azione è stata dettata dalla sicurezza dello Stato.

Meloni mantiene il silenzio e si concentra su incontri legati alle Olimpiadi Invernali e al piano carceri, pianificando la costruzione di 7.000 nuovi posti detentivi. Tuttavia, la questione Almasri occupa il dibattito parlamentare, con l’opposizione che chiede un suo intervento. Le critiche aumentano, con attacchi diretti da parte di leader dell’opposizione, che accusano Meloni di non avere il coraggio di affrontare il Parlamento.

La maggioranza risponde agli attacchi, difendendo l’operato del governo e puntando il dito contro la Procura di Roma per la tempistica delle informative. Giovanni Donzelli, della maggioranza, afferma che il governo continuerà a perseguire le sue promesse rispetto all’immigrazione clandestina e alla riforma della giustizia, senza lasciarsi intimidire. Parallelamente, il ministro Luca Ciriani conferma che il progetto di protocollo con l’Albania sui migranti proseguirà, evidenziando l’impegno del governo nel superare gli ostacoli legali riguardanti i centri per migranti.