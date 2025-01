Almasri, arrestato e poi rilasciato: le ultime notizie

La Corte penale internazionale (CPI) ha contestato l’Italia riguardo al rilascio di Osama Almasri Njeem, un ufficiale della polizia giudiziaria libica arrestato a Torino in esecuzione di un mandato di arresto della CPI. Almasri è stato rilasciato senza previo avviso alla Corte e riportato in Libia. La CPI ha sollecitato una verifica sui passi intrapresi dalle autorità italiane, ribadendo l’obbligo di cooperazione da parte degli Stati membri durante le indagini e le azioni penali.

Almasri è sospettato di crimini contro l’umanità e crimini di guerra, in particolare per omicidi, torture, stupri e violenze sessuali avvenuti in Libia dal febbraio 2015. I crimini, per i quali è stato emesso un mandato di arresto il 18 gennaio, sono stati commessi personalmente da lui con l’assistenza di altri membri delle Forze speciali di deterrenza. Le vittime erano spesso imprigionate per ragioni religiose o per motivi di coercizione, legati a presunti comportamenti immorali o affiliazioni a gruppi armati.

Il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, dovrà riferire in Parlamento sulla questione, mentre l’opposizione ha sollevato preoccupazioni sulle scelte del governo e sulla necessità di chiarezza. Elly Schlein ha criticato la premier Giorgia Meloni per non affrontare direttamente la questione, mentre Francesco Boccia del PD ha chiesto che Meloni fornisca spiegazioni. Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 Stelle, ha denunciato la situazione, chiedendo chiarimenti sulla decisione di non rispettare il mandato di cattura emesso dalla CPI, evidenziando l’importanza del rispetto del diritto internazionale.