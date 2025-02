ALMAMEGRETTA: Celebrazione del 30° Anniversario di Sanacore [Info e Biglietti]

Gli Almamegretta hanno registrato il primo sold out per il concerto del 14 marzo a Napoli, dimostrando l’affetto del pubblico per il tour dedicato ai 30 anni di “Sanacore”. La tournée inizierà il 7 marzo da Firenze e includerà otto concerti in importanti club italiani, tutti nel mese di marzo. Pubblicato nel 1995, “Sanacore” è considerato un album fondamentale della band e uno dei più influenti della scena musicale di quel periodo, caratterizzato da un mix innovativo di sperimentazione, tradizione, elettronica, reggae, dub e canzone popolare. L’album ha ricevuto nel 1995 la Targa Tenco come miglior album in dialetto, un riconoscimento che gli Almamegretta hanno vinto complessivamente quattro volte.

Raiz ha ricordato la creazione dell’album in un villino affittato a Procida, dove hanno realizzato il loro sogno di ricreare una “Giamaica” a pochi passi dalla città. Interverrà al tour anche Paolo Baldini, attuale bassista e dub wizard, che all’epoca era un giovane teenager. Il sold out di Napoli indica l’entusiasmo per questa celebrazione di un progetto che ha lasciato un segno duraturo. Gli Almamegretta, con tre Targhe Tenco, undici album e migliaia di concerti, sono tra le espressioni musicali più influenti in Italia, avendo introdotto uno stile che spazia dal beat al reggae, dall’elettronica alla world music.

Le date del tour includono: 7 marzo a Firenze, 8 a Nonantola, 11 a Settimo Torinese, 12 a Milano, 14 a Napoli, 16 a Ciampino, 21 a Padova e 22 a Cesena.