Almacube: 25 anni di innovazione e crescita in Emilia-Romagna

Almacube festeggia 25 anni come incubatore certificato e Innovation Hub dell’Università di Bologna e di Confindustria Emilia Area Centro, diventando un punto di riferimento per startup, spin-off, imprese e istituzioni. Questo acceleratore supporta l’ecosistema dell’innovazione, combinando il rigore accademico dell’Università con la vocazione imprenditoriale di Confindustria.

Il 20 ottobre, dalle 14:00 alle 22:00, presso il DAMA – Tecnopolo Data Manifattura Emilia-Romagna, Almacube organizza un evento per celebrare il suo anniversario. Sarà un’opportunità di confronto sul futuro dell’innovazione, dedicata ad ascoltare e interagire con i protagonisti del settore, aziende locali, startup e spin-off Deep Tech di Almacube, ricercatori, giovani talenti, finanziatori e rappresentanti istituzionali.

Tra le istituzioni presenti ci saranno Vincenzo Colla, Vicepresidente della Regione Emilia-Romagna; Tiziana Ferrari, Direttrice Generale di Confindustria Emilia Area Centro; Giovanni Molari, Magnifico Rettore dell’Alma Mater Studiorum Università di Bologna; e Laura Toschi, Presidente di Almacube.

Durante l’evento si discuteranno le politiche a supporto del Technology Transfer da parte del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, analizzando le diverse opportunità offerte da incubatori e acceleratori equity-free ed equity-based. Inoltre, ci sarà un approfondimento sull’Open Innovation, che esplorerà le esigenze aziendali e i modelli applicativi. Sarà possibile trovare il link per acquistare i biglietti e il programma completo.