Ne hanno parlato tutti i giornali e tutte le televisioni: La cantante Levante, amatissima in tutto il paese, nei giorni scorsi è diventata mamma per la sua prima volta. A donarle la gioia è stato il suo compagno Pietro Palumbo. Di tutto, quello che ha colpito di più è stato il nome che i due hanno scelto per la loro bimba, che ricordiamo essere Alma Futura.

Credit: levanteofficial – Instagram

Questa la lettera con cui la cantante siciliana ha accolto la sua bimba al mondo, pubblicando una tenerissima foto sui social network:

Il 13 Febbraio è nata Alma Futura. Anima gentile, che ha attraversato il mio grembo rendendomi una madre (e una amazzone) fortunata. Nella stanza in cui ci troviamo stiamo vivendo una sorta di realtà aumentata e felicità esponenziale.

Non mi ero mai sentita così terrena e celeste allo stesso tempo. Grazie Pietro per questo viaggio, grazie al Dottor Franco Vicariotto, alla Capostetrica Stefania Del Duca, alla Dottoressa Enrica Demaria, ad Aurelia e Irene, a tutte le donne in sala parto che hanno fatto il tifo per me e per Alma. È stato un momento indimenticabile. Grazie al reparto di ostetricia e ginecologia Humanitas San Pio X, ci siamo sentiti sempre protetti e amati. Ecco il tuo nome, ti chiamerai Alma Futura.

Il significato del nome Alma Futura

Credit: levanteofficial – Instagram

Già, Alma Futura. È questo il nome che Levante ha scelto per la sua bimba. Ha colpito molto per la sua bellezza e perché molto poetico, per così dire. Ma qual è il significato di questo bellissimo nome? E perché la sua mamma ed il suo papà lo hanno scelto?

Alma potrebbe essere inteso in diversi modi. In spagnolo, per esempio, vuol dire “anima“. Ma le sue origini partono da molto più lontano e dal latino.

Almus significa che nutre e che dà vita. Questo era il nome inizialmente affibbiato anche a diverse divinità della mitologia greca, come Venere, Maia e Cerere.

Credit: levanteofficial – Instagram

Per quanto riguarda “Futura”, invece, è inevitabile che il pensiero vada al famosissimo brano composto e cantato dal cantautore bolognese Lucio Dalla nel 1980. Il titolo era appunto “Futura” e parlava dell’amore di due giovani, che progettavano di avere una figlia e di chiamarla, in segno di buon auspicio, proprio Futura.