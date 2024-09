Alluvione in Emilia Romagna, tregua e poi ritorno del maltempo in Italia: previsioni meteo

Il 19 settembre 2024 le previsioni meteo annunciano un’altra settimana di piogge per l’Italia, a partire dal 23 settembre. Dopo una breve pausa nel weekend, molte città dell’Emilia-Romagna e delle Marche stanno affrontando i danni causati dalle recenti alluvioni. Lunedì 23, una saccatura atlantica si avvicinerà rapidamente al Nord del Paese, per poi spostarsi verso le regioni centrali tirreniche e, infine, alcune zone del Sud.

La perturbazione porterà a un graduale peggioramento del tempo, con precipitazioni significative previste specialmente al Nord e in Toscana. Si registrerà anche un nuovo abbassamento delle temperature, che scenderanno progressivamente. Si prospettano piogge abbondanti, accompagnate da venti forti, che potrebbero causare locali allagamenti e disagi, in particolare in Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia.

Nella seconda parte della settimana, dopo il passaggio della perturbazione, a partire da mercoledì 25 settembre si osserverà un aumento della pressione al Centro-Sud, garantendo giornate progressivamente più soleggiate e calde. Al contrario, il Nord continuerà a essere influenzato da un flusso instabile proveniente dall’Oceano Atlantico, che si protrarrà almeno fino a venerdì 27 settembre. Durante questo periodo, le piogge e i temporali interesseranno l’ampia parte delle regioni settentrionali, risultando più intensi sui settori montuosi e nelle alte pianure.

A metà settimana, ci sarà un contrasto termico evidente: mentre le temperature al Centro-Sud aumenteranno significativamente dando luogo a un clima quasi estivo, al Nord il clima rimarrà piuttosto fresco. Le differenze nelle temperature potrebbero causare disagio a chi si trova a viaggiare o a spostarsi tra queste diverse aree climatiche.

In sintesi, l’Italia si prepara a una settimana complessa dal punto di vista meteorologico, con una situazione particolarmente critica per il Nord, mentre il Centro-Sud potrebbe godere di giorni più sereni verso la fine della settimana. I cittadini sono avvertiti di mantenere la cautela, soprattutto nelle aree più vulnerabili agli eventi atmosferici avversi.