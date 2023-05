Alluvione Emilia, l'A14 diventa un fiume in piena – Video

Strade e autostrade come fiumi in piena a causa dell’alluvione che si è abbattuto sull’Emilia Romagna. Situazione particolarmente critica sull’A14, dove il fiume Montone è esondato tra gli svincoli di Faenza e Forlì, in direzione di Rimini, raggiungendo il piano viabile. Autostrade per l’Italia reso noto che alcuni tratti sono stati dichiarati inagibili causa allagamenti: “Si tratta dell’A14 Bologna – Taranto, tra il bivio con la A13 e Forlì in direzione Ancona e tra Rimini Nord e Faenza in direzione Bologna, la D14 Diramazione di Ravenna, in entrambe le direzioni. La Diramazione di Ravenna rimane comunque percorribile dai mezzi di soccorso”.