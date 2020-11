“Abbiamo affrontato l’emergenza covid, da quella della casa di riposo ai contagi che ci sono stati, però l’abbiamo affrontata bene. Non ci aspettavamo che accadesse questa cosa, adesso dobbiamo risollevarci come abbiamo fatto per il covid. Considerate solo che la portata dell’acqua che è scesa rispetto al ciclone Cleopatra del 2013, che ugualmente aveva devastato Bitti, è stata 50 volte più forte. E’ stato qualcosa di assolutamente inaspettato e per il quale difficilmente si sarebbe potuto fare qualcosa”. Lo dice in un messaggio ai cittadini di Bitti il sindaco Giuseppe Ciccolini.

