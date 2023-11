Allusioni orrende di Mirko su Vittorio: “Non mi appoggio dietro come lui”

Mirko Brunetti e Perla Vatiero sono tra i personaggi più amati della nuova edizione del Grande Fratello, eppure in queste ore lui è finito al centro di una brutta polemica per alcune allusioni davvero tristi che ha fatto ieri pomeriggio.

Marco Maddaloni e Mirko sono usciti in giardino abbracciati sotto un’unica coperta e il judoka napoletano ha detto: “Non è che adesso ti appoggi da dietro” (e già qui stendiamo un velo pietoso). Invece di restare in silenzio per una pseudo battuta che poteva far ridere giusto i trogloditi negli anni 80, Mirko ha ben pensato di rincarare la dose con delle allusioni su un altro concorrente: “Macché, mica sono Vittorio“.

In realtà Mirko aveva già fatto delle esternazioni simili su Vittorio, in particolare a pochi giorni dal suo ingresso, quando a tavola ha detto: “A dire il vero il primo che ci ha provato qua dentro con me è stato un uomo, Vittorio. Con me ci ha provato! Eh sì! Il letto, la sauna… Mi ha messo il costume bagnato sul letto, nel posto mio!“. In quell’occasione però Vittorio era presente e si è messo a ridere, motivo per cui tutti l’abbiamo presa come una battuta e nulla di più.

marco: “oh, non è che ti appoggi dietro”

mirko: “no, no, mica so’ vittorio” se sabato non esce questa roba in diretta non rispondo di me #grandefratellopic.twitter.com/UJK8b73Brh — ꜱᴏᴘʜɪᴇ (@blissyphie) November 28, 2023

La polemica per le allusioni di Mirko su Vittorio.