Allunga la zampa dal box del rifugio: per lui è in arrivo un’adozione

Un cagnolino di nome Lancer ha toccato il cuore di molte persone mentre si trovava nel rifugio The City of Mobile Animal Services, in Alabama. Lancer, rimasto lì per sette mesi senza essere adottato, manifestava il suo desiderio di affetto allungando la zampa verso chiunque passasse accanto al suo box. Il suo comportamento, immortalato in diverse fotografie pubblicate sui social, ha attratto l’attenzione degli utenti di Facebook, rendendo Lancer una sorta di piccola celebrità.

Lo staff del rifugio ha evidenziato come Lancer si sforzasse di instaurare un contatto con le persone, cercando conforto e carezze. Mary Kate Hale, responsabile media del rifugio, racconta che ogni volta che qualcuno si avvicinava, il cane allungava la zampa nel tentativo di essere notato e amato. Nonostante il suo incessante desiderio di compagnia, per mesi non ci sono state richieste di adozione. Le immagini di Lancer, con il suo sguardo malinconico e speranzoso, hanno iniziato a circolare rapidamente sui social, commuovendo moltissimi utenti e catturando l’attenzione di potenziali adottanti.

La notorietà di Lancer è esplosa nei giorni successivi alla pubblicazione delle sue foto. A meno di 24 ore dalla diffusione dell’immagine virale, Nick si è fatto avanti per adottarlo. Il legame tra i due si è rivelato immediato e profondo, dimostrando che a volte gli incontri avvengono nel momento giusto. Lancer ha trovato finalmente la sua casa e ha iniziato a costruire un nuovo legame con il suo nuovo proprietario, che ha voluto condividere la gioia di aver accolto un cane abbandonato, evidenziando l’importanza di dare una chance a questi animali in difficoltà.

La storia di Lancer non è solo una testimonianza del potere dei social media nel sensibilizzare sull’adozione degli animali, ma anche un invito a tutti a considerare l’adozione di un animale in cerca di amore e affetto. Grazie a un piccolo gesto di attenzione, Lancer ha finalmente trovato la sua famiglia e, con essa, una nuova vita piena di felicità.