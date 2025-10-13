Alluminio stampato in 3D: un passo verso l’innovazione italiana

Gli ingegneri del MIT hanno sviluppato una nuova lega di alluminio stampabile in 3D, caratterizzata da una resistenza notevolmente superiore. Questo metallo può resistere a temperature elevate ed è cinque volte più forte rispetto all’alluminio tradizionale.

La lega è composta da una miscela di alluminio e altri elementi, selezionati grazie a simulazioni e tecniche di machine learning, che hanno ridotto le possibili combinazioni di materiali a 40, fino a trovare la miscela ideale. Dopo la stampa dell’alleato, i test hanno confermato che la sua resistenza era all’altezza delle leghe attualmente in uso.

Il team di ricerca prevede che questo nuovo alluminio stampabile potrebbe essere utilizzato per produrre componenti più leggeri e resistenti al calore, come le pale dei ventilatori nei motori a reazione. Attualmente, queste pale sono realizzate in titanio, un materiale oltre il 50% più pesante e fino a dieci volte più costoso rispetto all’alluminio tradizionale.

Utilizzando materiali leggeri e ad alta resistenza, si potrebbero risparmiare notevoli quantità di energia nel settore dei trasporti. Inoltre, grazie alla capacità della stampa 3D di produrre geometrie complesse, si prevede l’utilizzo di questa lega in pompe a vuoto avanzate, automobili di alta gamma e dispositivi di raffreddamento per centri dati.

Il progetto ha preso forma da un corso del MIT, dove è stato stimolato a progettare una lega di alluminio più forte. Attraverso l’uso del machine learning, il team ha scoperto una combinazione di alluminio con cinque altri elementi, ottenendo una resistenza superiore rispetto a oltre un milione di simulazioni precedenti. La stampa 3D, grazie al suo rapido raffreddamento, ha permesso di realizzare l’alleato con una microstruttura stabile fino a 400 gradi Celsius.