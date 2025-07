Allumiere in degrado, l’opposizione chiede maggiore attenzione

I recenti sviluppi ad Allumiere hanno riacceso il dibattito sull’attenzione dell’amministrazione nei confronti del territorio. I gruppi consiliari di opposizione “Insieme per Allumiere” e Partito Democratico hanno denunciato il degrado in cui versa il paese, sostenendo che i cittadini siano esasperati dalle condizioni attuali.

Le critiche si sono concentrate sulla scarsa manutenzione di varie aree pubbliche. In particolare, è stato evidenziato lo stato di abbandono nella piazza principale e nell’area del Palazzo Camerale, dove i rifiuti si accumulano e l’incuria è evidente. Anche il Parco del Risanamento è stato descritto come “in totale anarchia”, mentre i lavori pubblici sono stati definiti “superficiali”, con cantieri incompleti e segni di deterioramento su asfalti e tombini.

Secondo i rappresentanti dell’opposizione, i problemi sono aggravati dalla carenza di personale: con soli due vigili e due spazzini, la gestione diventa insufficiente. Critiche sono state rivolte anche alla mancanza di visibilità e intervento da parte dell’amministrazione, in particolare del sindaco Luigi Landi e della sua squadra, i quali sembrerebbero concentrati su altri eventi non essenziali, come processioni e feste.

Il comunicato congiunto si conclude con un appello a una maggiore responsabilità da parte delle autorità locali, esortando l’amministrazione a rispondere al “grido d’aiuto” dei cittadini attraverso ascolto e interventi concreti per garantire i servizi necessari.