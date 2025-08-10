34 C
lunedì – 11 Agosto 2025
Allosauri e Megalosauri: La verità su morsi e denti carnivori

Recenti studi hanno approfondito l’anatomia di due famosi carnivori del Giurassico: gli allosauri e i megalosauri. Conducendo ricerche presso l’Università di Bristol, gli scienziati hanno esaminato la struttura dei loro denti e cranio, svelando dettagli inaspettati.

Contrariamente alla credenza popolare, i risultati hanno rivelato che la forza del morso di questi dinosauri era inferiore a quanto si pensasse. Mentre in precedenza si ipotizzava che potessero frantumare ossa e strappare muscolo, la nuova analisi indica che i loro denti erano più adatti a perforare la pelle e a infliggere ferite superficiali, contribuendo così al dissanguamento delle prede piuttosto che a una morte immediata.

Un’analogia utile per comprendere il loro operato è quella dei coltelli da macellaio: una grande lama può causare ferite profonde ma non è in grado di frantumare ossa. Gli allosauri e i megalosauri, dunque, possono essere visti come predatori che infliggevano danni progressivi, aspettando che le loro vittime cedessero per shock.

L’animale attualmente vivente più simile a questi dinosauri è il drago di Komodo, che anch’esso causa ferite gravi per poi osservare le sue prede crollare. Al contrario, il Tyrannosaurus rex, con denti simili a grossi paletti, aveva una morfologia diversa, consentendogli di squarciare direttamente carne e frantumare ossa, segnando una significativa evoluzione tra i dinosaure.

