«All’origine di questa storia che state iniziando c’è l’incontro fra due uomini nel pieno dei loro anni. Io e Lorenzo, come le prime cellule, da sconosciuti l’uno all’altro, ci siamo annusati, ci siamo piaciuti e abbiamo trovato, ognuno dentro di sé, i motivi profondi per impegnarci in questo racconto. È solo grazie al nostro incontro se questa storia esiste.»

Mauro Pescio racconta la vita di Lorenzo S., un uomo che ha toccato il fondo ed è riuscito a rinascere. Una storia intensa, profondamente umana, che insegna l’importanza di offrire sempre un’altra possibilità.

“Io ero il milanese” è disponibile in libreria e negli store online dal 31 gennaio.