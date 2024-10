All’Olimpico decidono Noslin, Pedro e Vecino

La Lazio ha conquistato una netta vittoria contro il Genoa, vincendo 3-0 all’Olimpico, grazie ai gol di Noslin Pedro e Vecino, uno per tempo. La squadra di Baroni ha dominato la partita, controllando il possesso e mostrando un gioco fluido. Nonostante un inizio coraggioso del Genoa, che ha impegnato il portiere Provedel con un calcio d’angolo e un tiro di Frendrup, è stata la Lazio a prendere il comando del gioco. Dopo un inizio di partita equilibrato, la Lazio ha aumentato il ritmo e al 21′ ha sbloccato il punteggio con un bel gol di Noslin, che, ricevuta palla da Tavares in area, ha superato un difensore e ha battuto il portiere Leali sul palo lontano.

Dallo svantaggio, il Genoa ha faticato a trovare le risposte giuste, mostrando una certa disorganizzazione e ritardo nel pressing. La Lazio ha continuato a creare occasioni, con Castellanos che ha colpito di testa e Tavares che ha tentato un tiro a giro, ma il primo tempo si è concluso sul punteggio di 1-0.

Nella ripresa, il Genoa ha tentato di alzare il pressing e ha mostrato una partenza aggressiva, con un tentativo di Norton-Cuffy parato da Provedel. Tuttavia, la Lazio ha continuato a gestire bene la partita e ha rischiato poco. Castellanos è stato ancora protagonista, ma la sua conclusione è finita alta. La squadra di Baroni ha comunque mantenuto il controllo del gioco, cercando di sfruttare il momento giusto per colpire.

L’intensità è aumentata e, dopo un’ottima opportunità per Tchaouna, la Lazio ha raddoppiato all’86’. Tchaouna ha lanciato Castellanos, il cui cross è stato parato da Leali, ma la palla è finita sui piedi di Pedro, che ha segnato in tap-in per il 2-0. Nel finale, Vecino ha chiuso i conti con il terzo gol, fissando il punteggio finale sul 3-0. Con questa vittoria, la Lazio sale a 16 punti, affiancando l’Atalanta al quarto posto, mentre il Genoa rimane terzultimo con 6 punti.