Allineamento dell’AI in Italia: chi decide cosa è giusto?

La discussione sull’intelligenza artificiale (AI) applicata al diritto sta suscitando sempre più interesse. Recentemente, durante un confronto su LinkedIn, un argomento rilevante è emerso: l’allineamento dell’AI, ovvero come essa apprende cosa considerare giusto o sbagliato.

È importante chiarire che un modello linguistico non ha coscienza né capacità di giudizio morale; funziona basandosi su correlazioni statistiche in grandi insiemi di dati. Pur essendo capace di analisi avanzate, ciò che sembra essere comprensione è in realtà il risultato di schemi riconosciuti nei testi analizzati.

L’allineamento riguarda il processo di adeguamento delle risposte di un modello ai valori socialmente accettabili. In maniera simile all’addestramento di un cane, le risposte corrette sono reinforceate attraverso approvazioni umane, mentre quelle sbagliate sono corrette. Questo porta alla questione cruciale: chi decide quali risposte siano corrette? A stabilirlo sono programmatori e ricercatori, ognuno con i propri bias e punti di vista, creando un riflesso dei valori di chi ha addestrato il modello.

Un aspetto particolarmente complesso riguarda l’applicazione dell’AI nel diritto. La legge è dinamica e soggetta a interpretazioni, e un modello AI, che ricerca coerenza, fatica a gestire le contraddizioni proprie del campo giuridico. Può supportare gli operatori giuridici nell’analisi di testi, ma non può sostituirsi al giudizio umano.

Infine, l’allineamento dell’AI può uniformare il linguaggio e le prospettive, rischiando di limitare la complessità del reale. La questione dell’allineamento non è solo tecnica, ma culturale e politica, influenzando profondamente la nostra comprensione e interazione con la tecnologia.