Alligatori e rocce: il mistero della loro alimentazione svelato

Gli alligatori, tra i predatori più temuti in America, suscitano preoccupazione in Florida per la loro attitudine a causare incidenti. La loro dieta varia notevolmente, comprendendo animali selvatici, cani domestici e persino oggetti non commestibili.

Una curiosa abitudine di questi rettili è l’ingestione di rocce, note come gastroliti. Questi sassi aiutano nella digestione, agendo come strumenti per triturare il cibo all’interno dello stomaco. Inoltre, alcuni alligatori scelgono pietre ricche di minerali, utili per integrare la loro necessità di calcio.

Studi recenti suggeriscono un’altra possibile motivazione per questa pratica: la galleggiabilità. In particolare, durante una ricerca nel 2019 su esemplari di alligatori del Mississippi, è emerso che l’assunzione di ciottoli consentiva loro di rimanere sott’acqua per periodi prolungati. Il peso extra migliora la loro capacità di immersione, facilitando la caccia sotto la superficie.

Quando ingoiano le rocce, gli alligatori possono anche espandere meglio i polmoni grazie alla dilatazione del diaframma, consentendo loro di immagazzinare più ossigeno e affrontare lunghi momenti di apnea. Quando i gastroliti diventano inefficaci o usurati, vengono espulsi come qualsiasi altro materiale non digerito. Gli alligatori sono noti per la loro resilienza, come dimostrano gli esemplari che superano menomazioni e avversità.