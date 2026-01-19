Allianz Milano sfida la Stella Rossa in Challenge Cup

11.6 C
Allianz Milano, reduce dalla sconfitta in campionato, torna in campo nella Challenge Cup in preparazione del primo turno degli ottavi di finale. La partita, che vedrà la squadra milanese affrontare i serbi del Red Star Belgrade, si disputerà in Serbia, con inizio alle 18:00.

Dopo aver superato il primo turno grazie a una doppia vittoria contro la squadra macedone UGD Stip, i giocatori di Roberto Piazza puntano a continuare la loro corsa nella terza competizione europea per importanza. I loro avversari di oggi sono arrivati agli ottavi di finale dopo aver sconfitto la squadra croata Mladost Zagreb.

La partita si disputerà in Serbia, con il Red Star Belgrade che ospiterà Allianz Milano. Gli arbitri designati per la gara sono Angel Romero Martinez e Thomas Andre Gronvik-Transeth.

