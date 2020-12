Giovanni Allevi è compositore, pianista e direttore d’orchestra. Diplomato al Conservatorio con il massimo dei voti e laureato in Filosofia, ha da poco pubblicato il suo nuovo libro Revoluzione, un racconto filosofico, tra rigore analitico e volo d’immaginazione, sulla vulnerabilità e l’ansia legata alla paura di cambiare. Allevi a breve sarà protagonista di un nuovo programma per RaiPaly, Allevi in the jungle, in cui, in viaggio per l’Italia, darà voce e luce ad alcuni artisti di strada, spesso invisibili, maestri d’arte della nostra quotidianità.

Allevi, che ricordo ha dei suoi 20 anni?

“Sono stati il periodo più buio della mia vita. Non avevo amici, passavo tutto il tempo a studiare Filosofia e Composizione. A completare il quadro c’era anche una predisposizione verso il nichilismo ed il pessimismo cosmico”.

Con chi festeggiò, se lo fece?

“Anche se non lo ricordo, probabilmente a casa con i miei”.

Si ricorda cosa anche cosa le regalarono?

“Sicuramente un maglione. Lo dico con certezza perché, per anni, è stato il mio regalo fisso, con qualche variazione sulla fantasia”.

Se avesse vent’anni oggi, in una fase così delicata a causa dell’emergenza sanitaria in corso, come si sentirebbe?

“Considerando che non facevo vita sociale e non inseguivo alcuno svago, forse avrei avuto più tempo per me stesso ed affrontare la mia ricerca musicale compositiva”.

E se potesse tornare a quando aveva 20 anni, cosa farebbe?

“Ragazze, discoteca, qualche birra di troppo, viaggi allo sbaraglio, e poi fonderei una setta di poeti estinti”.