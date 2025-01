Allevamento, prezzo, cura, alimentazione, gabbia

Hai mai sentito parlare del gerbillo? Il gerbillo è un piccolo roditore originario dell’Asia, sempre più popolare come animale domestico per il suo carattere attivo e simpatico. Questa specie è facilmente addomesticabile e morde meno dei criceti. Le dimensioni dei gerbilli sono contenute, con una lunghezza di circa 12 cm e una coda di 10 cm, pesando mediamente 100 grammi. I maschi tendono a essere leggermente più grandi delle femmine e il loro pelo può variare dal marrone chiaro a diverse altre colorazioni.

L’aspettativa di vita di un gerbillo domestico è di circa 3-5 anni. Essendo animali sociali, è consigliabile tenerli in coppia per evitare solitudine e frustrazione. Quando si avvicina un gerbillo, è fondamentale maneggiarlo con cautela, evitando di afferrarlo per la coda. Per quanto riguarda i costi, un cucciolo di gerbillo parte da circa 15 euro.

La gabbia ideale per un gerbillo non è una tradizionale, poiché possono rosicchiare le barre e farsi male. Si consiglia un terrario o una grande scatola di plastica, riempiendola di lettiera per consentire al gerbillo di scavare. Le dimensioni adatte per una coppia di gerbilli sono circa 75 x 40 x 30 cm. Il terrario deve essere posizionato in un luogo fresco e asciutto, lontano da luce diretta e correnti d’aria, con una temperatura ideale tra i 15 e i 20°C.

La dieta del gerbillo è varia e comprende fieno, semi, frutta e verdura. Il fieno è fondamentale per la digestione, mentre i semi di grano, orzo e girasole possono essere offerti con moderazione. Si possono dare occasionalmente piccole quantità di frutta e verdura, come mele e carote. Insetti come larve e grilli forniscono proteine e sono molto graditi. Tuttavia, alcuni alimenti devono essere evitati per la loro potenziale tossicità, fra cui frutta secca e alimenti cotti.

Infine, la pulizia del gerbillario deve avvenire ogni tre settimane per non disturbare i piccoli abitanti, mentre l’acqua deve essere sempre disponibile. Un’alimentazione equilibrata è essenziale per prevenire problemi di salute.