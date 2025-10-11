Allevamento dell’orrore in Spagna, 250 animali morti trovati

La polizia spagnola ha arrestato una persona dopo il ritrovamento di 250 animali morti, principalmente cani, in un magazzino in condizioni igieniche deplorevoli, soprannominato dai media “l’allevamento dell’orrore”.

La Guardia Civil ha comunicato che il locale, situato a Meson do Vento, in Galizia, presentava un’igiene estremamente scarsa, con gabbie piene di escrementi. Gli animali deceduti, tra cui 28 chihuahua e vari uccelli, si trovavano a diversi stadi di decomposizione, alcuni persino mummificati.

In questa operazione, la Guardia Civil ha anche salvato 171 animali, compresi uccelli esotici e protetti come le are e i cacatua, che versavano in condizioni critiche. I sopravvissuti si nutrivano dei cadaveri degli altri animali a causa della mancanza di cibo e acqua.

Il responsabile della struttura è stato arrestato con l’accusa di maltrattamento di animali, possesso illegale di specie protette e intrusione nel campo della medicina veterinaria.