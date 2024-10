Allevamento degli orrori: senza cibo e acqua, tutti costretti dal ferro spinato.

Un caso di maltrattamento di animali in un allevamento in Italia ha suscitato indignazione e shock tra le persone. I carabinieri, dopo varie segnalazioni anonime, hanno scoperto una situazione terribile in cui i gatti vivevano in condizioni disastrose. L’allevamento, circondato da filo spinato e reti taglienti, era un vero e proprio “allevamento degli orrori”. Gli animali, privati di cibo e acqua, si trovavano in condizioni igieniche inaccettabili che mettevano a rischio la loro vita.

Le immagini scoperte dai carabinieri del gruppo NAS erano inquietanti: ciotole vuote disseminate ovunque, vegetazione incolta e deiezioni di animali ovunque. Alcuni gatti venivano visti intento a mangiare il proprio vomito, simbolo della loro estrema disperazione. Il sequestro dell’allevamento e la denuncia dei gestori per maltrattamento e abbandono di animali sono stati immediati dopo l’intervento delle forze dell’ordine.

Questo episodio sottolinea l’urgenza di regole più severe sui maltrattamenti degli animali e l’importanza di controlli regolari per garantire il loro benessere. Le condizioni strutturali e sanitarie erano al di sotto di ogni limite accettabile, creando un habitat invivibile per i gatti, che vivevano in estrema trascuratezza. A causa delle barriere pericolose, gli animali non erano nemmeno liberi di muoversi e si trovavano infestati da mosche e parassiti.

L’ispezione condotta dai carabinieri, in collaborazione con il personale veterinario dell’AUSL di Parma, ha rivelato lo stato pietoso in cui versavano i 33 gatti, molti dei quali cuccioli, con condizioni di salute precarie, pelliccia infeltrita e segni di alopecia. L’igiene dell’area era così scadente da rendere necessaria un’azione immediata per salvare gli animali.

L’ENPA di Parma si è presa in carico dei gatti sequestrati, garantendo loro le cure adeguate e un ambiente sicuro in cui potessero riprendersi. Questo episodio mette in evidenza la necessità di una maggiore vigilanza sui diritti degli animali e di una responsabilità collettiva per prevenire simili atrocità in futuro.