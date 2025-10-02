Allevamenti intensivi in Italia: verso un futuro sostenibile

La Giornata mondiale degli animali negli allevamenti ha spinto diverse associazioni, tra cui Terra!, Greenpeace Italia, WWF Italia, Lipu e ISDE – Medici per l’ambiente, a denunciare i danni causati dagli allevamenti intensivi. Questi impatti negativi riguardano non solo gli animali, ma anche l’ambiente, le piccole aziende agricole e la salute pubblica. Le associazioni hanno chiesto alle autorità politiche di procedere con l’iter della proposta di legge ‘Oltre gli allevamenti intensivi – Per una transizione agroecologica della zootecnia’, presentata a Montecitorio e attualmente in attesa di discussione nella Commissione Agricoltura.

Negli ultimi mesi, diversi comuni italiani hanno già approvato mozioni per riconvertire gli allevamenti intensivi verso pratiche di tipo agroecologico. Nove comuni, tra cui Castenedolo, Spoltore e San Vito al Tagliamento, hanno formalmente supportato questa proposta, che ha il sostegno di 23 parlamentari di cinque forze politiche e di numerose associazioni, comprese Slow Food.

La coalizione ha sottolineato che non è più sostenibile per le comunità locali sopportare il peso degli allevamenti intensivi. Le mozioni approvate rappresentano un segnale significativo della necessità di un sistema di produzione più sano, capace di garantire il benessere degli animali, la salute pubblica e la sopravvivenza degli allevatori più piccoli, che sono sempre più in difficoltà a causa della crescita degli allevamenti intensivi. Le associazioni auspicano quindi che il numero delle mozioni cresca e che si sviluppi una nuova sensibilità verso modelli di produzione e consumo sostenibili, tutelando l’ambiente e le realtà agricole locali.