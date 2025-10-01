23.4 C
Allevamenti intensivi in Italia: proposta per un futuro sostenibile

Allevamenti intensivi in Italia: proposta per un futuro sostenibile

Alla vigilia della Giornata mondiale degli animali negli allevamenti, le associazioni Terra!, Greenpeace Italia, WWF Italia, Lipu e ISDE – Medici per l’ambiente denunciano i danni causati dagli allevamenti intensivi a livello animale, ambientale, economico e per la salute pubblica. Chiedono quindi un’azione legislativa per la proposta di legge “Oltre gli allevamenti intensivi – Per una transizione agroecologica della zootecnia”, giacente in Commissione Agricoltura a Montecitorio.

Questa proposta ha già trovato consenso in diversi comuni italiani, con nove di essi che hanno approvato mozioni per supportare un cambiamento verso un modello agroecologico. I comuni coinvolti sono Castenedolo, Spoltore, San Vito al Tagliamento, Stanghella, Bastia Umbra, Fabbrico, Rivalta, Empoli e Città di Castello. Le mozioni sono sostenute da 23 parlamentari di diverse forze politiche e da numerose associazioni.

Le associazioni sottolineano che la pressione degli allevamenti intensivi non può più essere sopportata dalle comunità locali. Le mozioni approvate evidenziano la necessità di un sistema di produzione più sano, che rispetti la salute pubblica e il benessere animale, mentre i piccoli produttori sono sempre più schiacciati da pratiche inique.

Recentemente, è emerso un caso di influenza aviaria in un allevamento di polli in provincia di Udine, evidenziando la vulnerabilità del sistema attuale. Slow Food Italia ha aderito al Manifesto per la proposta di legge, sostenendo il passaggio da allevamenti intensivi a pratiche agroecologiche.

La proposta di legge mira a stabilire un piano di uscita dai modelli intensivi entro il 2040, promuovendo il benessere animale e pratiche agricole sostenibili, insieme a incentivi economici. Essa prevede anche il blocco dell’espansione di nuovi allevamenti intensivi.

