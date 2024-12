Allevamenti di cani e gatti per la vivisezione: l’emendamento era già predisposto

Una vittoria per tutti! L’emendamento per la vivisezione di cani e gatti è stato ritirato, fermando la sperimentazione su di essi. La Lav (Lega Anti Vivisezione) ha guidato la battaglia contro la riapertura degli allevamenti per vivisezione, e il ritiro dell’emendamento rappresenta una vittoria non solo per l’associazione, ma per tutti coloro che amano gli animali. La proposta della Lega non ha avuto seguito e si spera ora in nuove iniziative per promuovere la sperimentazione senza animali.

L’emendamento proposto dalla Lega prevedeva la riapertura di allevamenti di cani, gatti e primati per usarli come cavie, portando alla mente il caso di Green Hill, un simbolo della lotta contro la vivisezione. I senatori della Lega Centinaio, Murelli e Borghi erano i firmatari dell’emendamento presentato nel disegno di Legge di delegazione europea 2024, che minacciava anche la tutela degli animali. Grazie alla mobilitazione della Lav, l’emendamento è stato ritirato e si è richiesto di intraprendere una nuova direzione scientifica conforme all’approccio One-Health, che al momento non è realizzato.

È fondamentale seguire l’esempio dei governi europei, sempre più attivi nella creazione di fondi per la ricerca animal-free, che non si avvale della vivisezione. Non è la prima vittoria della Lav in questo ambito; già a ottobre, un emendamento simile da parte di Fratelli d’Italia era stato ritirato grazie alla pressione esercitata dalla Lav.

La lotta contro la proposta di riapertura degli allevamenti ha generato un forte clamore, costringendo il Ministro Salvini a rivedere la sua posizione, ritirando l’emendamento e dichiarandosi sostenitore dei diritti degli animali. Tuttavia, ci sono ancora sfide da affrontare. La ricercatrice della Lav, Valeria Albanese, ha sottolineato che i fondi del Ministero della Salute per la ricerca animal-free sono assenti, a differenza del biennio 2021/2022, dove erano stati previsti.

Sebbene le azioni di Salvini e il suo avvicinamento ai canili facciano ben sperare in una futura linea animalista del governo, ci sono decisioni dentro il suo partito che destano preoccupazione, come quella sulla riforma della caccia promossa dal deputato Bruzzone. La strada da percorrere per una vera tutela degli animali è ancora lunga.