“Sono particolarmente fiero che il nostro Ente abbia fatto nascere, tanti anni fa, un premio riservato alle eccellenze italiane nel Mondo poiché i nostri connazionali e i loro figli devono continuare a sentire forte la vicinanza del loro Paese. Quest’anno il ‘Premio Italiani nel Mondo’, è stato vinto da Davide Dato, un punto di riferimento nella danza sulla scena internazionale. Rispecchia lo spirito di questo riconoscimento che ho condiviso fin dal suo nascere perché ritengo doveroso essere vicini ai nostri connazionali all’estero, e che esprimono l’Italia più bella di cui dobbiamo andare orgogliosi”. È questo il pensiero del Senatore di Fratelli d’Italia Claudio Barbaro, Presidente di Asi (Associazioni Sportive e Sociali Italiane) non appena l’apposita commissione, Asi presieduta da Gianmaria Italia, gli ha proposto di assegnare il prestigioso premio all’Étoile del Teatro dell’Opera di Vienna, noto al grande pubblico televisivo anche perché si è esibito per anni nel celebre Concerto di Capodanno trasmesso da Vienna.

Dato, nato a Biella il 20 agosto 1990, ha dimostrato fin dall’infanzia la sua attitudine per la danza, passione confermata da lusinghieri risultati conseguiti, tanto che a 17 anni si diplomava con il massimo dei voti alla Scuola dell’Opera di Stato di Vienna contemporaneamente alla maturità in lingua tedesca. Aggiungeva un’ulteriore formazione presso la School of American Ballet di New York. Il seguito è un crescendo di livelli: dalla promozione a Ballerino Solista nel 2013 al prestigioso livello di Primo Ballerino, étoile del Balletto di Stato di Vienna nel 2016.