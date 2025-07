Allerta Yellowstone: video falsi su migrazioni animali

Negli ultimi giorni, sui social sono apparse immagini che documentano una presunta migrazione di massa di animali dal Parco Nazionale di Yellowstone. Orsi, bisonti, alci e puma sarebbero in fuga, alimentando voci di un possibile imminente evento catastrofico legato al supervulcano presente al di sotto del parco.

Tuttavia, esperti e biologi hanno rapidamente smentito queste affermazioni, spiegando che i video in circolazione sono per lo più falsi e creati mediante intelligenza artificiale. Linda Veress, portavoce del National Park Service, ha chiarito che “la fauna selvatica non sta abbandonando in massa Yellowstone”, sottolineando l’assenza di prove scientifiche a sostegno di tali teorie.

Tra i video virali, alcuni ritraggono orsi e bisonti in movimenti inusuali. Bill Hamilton, biologo con vent’anni di esperienza nello studio di Yellowstone, ha messo in guardia: “Gli orsi non si muovono mai così vicino senza una fonte di cibo abbondante”. Anche riguardo ai puma, ha dichiarato che non migrano e tendono a mantenere territori ben definiti, senza mai spostarsi in gruppo lungo le strade.

Tom Murphy, fotografo naturalista, ha aggiunto che le attuali preoccupazioni sul supervulcano sono del tutto infondate, poiché la prossima eruzione è prevista solo tra milioni di anni. Inoltre, ha osservato che gli spostamenti di animali nel parco sono normali e stagionali; ad esempio, gli erbivori cercano cibo più accessibile in inverno. I dati sul monitoraggio geologico confermano che la situazione attuale del supervulcano è sotto controllo e classificata come “verde”.

In sintesi, le informazioni diffuse sui social riguardo a una massiccia migrazione di fauna sono da considerarsi errate e frutto di disinformazione.