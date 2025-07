Allerta West Nile in Emilia: misure di sicurezza e precauzioni

L’emergere di focolai virali rappresenta una seria preoccupazione per la salute pubblica. Recentemente, si è registrata la circolazione del virus West Nile, trasmesso dalle zanzare del genere Culex, nella provincia di Reggio Emilia.

In risposta a questa situazione, il Comune di Scandiano ha emanato un’ordinanza con il fine di proteggere la popolazione durante eventi pubblici o privati che coinvolgano un numero elevato di persone in spazi all’aperto, specialmente nelle ore serali. L’ordinanza prevede l’esecuzione di trattamenti adulticidi programmati, affidati a ditte qualificate. È fondamentale che gli insetticidi utilizzati siano selezionati per la loro bassa tossicità, in modo da ridurre al minimo i rischi per le persone, gli animali non bersaglio e per l’ambiente circostante.

Le misure da adottare e i dettagli riguardanti la richiesta di parere all’AUSL sono disponibili nell’ordinanza, che porta il numero 107 e data del 16 luglio 2025. È essenziale che la popolazione prenda visione di queste informazioni e segua le indicazioni fornite per tutelare la salute collettiva.