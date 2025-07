Allerta West Nile: il Ministero della Salute interviene subito

Le infezioni causate dal virus West Nile stanno destando preoccupazione in Italia, portando a misure di monitoraggio e intervento da parte delle autorità sanitarie. Recentemente, il Ministero della Salute ha emesso una circolare per migliorare la sorveglianza sanitaria a seguito della morte di una donna di 82 anni nella provincia di Roma, uno dei sei casi confermati di contagio nella regione.

Fino ad ora, sono stati registrati dieci casi di West Nile in questo anno, con sette di essi localizzati nella provincia di Latina. Per affrontare l’emergenza, è stata indetta una riunione tra i rappresentanti del Servizio Ambiente, le ASL e le ditte specializzate nella disinfestazione. Il virus è trasmesso principalmente dalle zanzare del genere Culex, che sono le più comuni nel paese. Per questo motivo, la Regione Lazio ha attivato una cabina di regia e ha implementato misure preventive.

La circolare ministeriale punta a garantire una migliore osservazione clinica, con un focus particolare su aree dove si è verificata la circolazione del virus. Viene posta l’accento sulla necessità di sensibilizzare i medici e promuovere attività di formazione per il personale sanitario. Si raccomanda anche una collaborazione tra la medicina veterinaria e quella umana, seguendo le linee guida nazionali contro le arbovirosi.

È fondamentale informare la popolazione sulle misure di prevenzione, come l’utilizzo di repellenti, l’abbigliamento adatto e la rimozione di focolai di zanzare nei propri ambienti. Le informazioni e le indicazioni utili sono disponibili sui siti del Ministero della Salute e dell’Istituto Superiore di Sanità.