Allerta Virus West Nile: l’ASL di Avellino rassicura tutti

Il Virus West Nile continua a destare attenzione, ma per ora non ci sono casi di infezione segnalati in provincia di Avellino. L’ASL, sotto la direzione di Mario Nicola Vittorio Ferrante, ha attivato tutte le misure previste dal Piano Nazionale contro le Arbovirosi, seguendo le linee guida ministeriali e regionali.

L’ente ha intensificato le attività di monitoraggio sia per gli animali che per l’uomo, sensibilizzando gli operatori sanitari a identificare tempestivamente eventuali sintomi. Le misure di sorveglianza attive, programmate per il periodo estivo-autunnale, mirano a controllare la diffusione del virus attraverso il monitoraggio di uccelli e zanzare nei luoghi a rischio.

L’ASL ribadisce che attualmente la situazione rimane sotto controllo, invitando i cittadini a seguire le raccomandazioni preventive. Tra queste, l’uso corretto di repellenti, abbigliamento protettivo, l’installazione di zanzariere e sistemi di ventilazione, oltre all’eliminazione di focolai larvali in piccole raccolte d’acqua come sottovasi e contenitori.

In caso di rinvenimento di carcasse di uccelli, il cittadino è tenuto a informare immediatamente la Sala Operativa unica regionale, contattando il numero 800232525. L’importanza della prevenzione è fondamentale, poiché il virus non si trasmette attraverso il contatto umano con soggetti infetti.