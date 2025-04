Allerta truffa falso Spid, attenzione al falso sms (cliccabile) dell’Inps

L’INPS ha avvertito che invia solo SMS senza link cliccabili per proteggere i dati personali dei cittadini e prevenire frodi informatiche. I truffatori, infatti, spediscono messaggi falsi spacciandosi per l’INPS per rubare informazioni personali e creare falsi SPID. Il CERT-AgID ha notato un aumento delle truffe che sfruttano il nome dell’organizzazione per ottenere dati sensibili.

Il “smishing”, una modalità di phishing tramite SMS, inganna le vittime promettendo benefici o intimidendo con minacce relative a presunte irregolarità fiscali. I messaggi spesso avvisano di aggiornamenti urgenti necessari per evitare conseguenze legali o la sospensione di servizi. Contengono link a siti web fraudolenti che imitano l’aspetto del sito ufficiale dell’INPS, richiedendo l’inserimento di dati personali come nome, indirizzo, IBAN, documenti d’identità e persino selfie.

Se un utente cade nella trappola, i dati rubati possono essere usati per furti di identità digitale, modifiche delle informazioni bancarie o vendita nel dark web. Inoltre, i truffatori possono utilizzare i dati per stipulare contratti fraudolenti. In caso di truffa, è consigliabile denunciare il fatto alla Polizia Postale, segnalare online, e monitorare i conti bancari per eventuali anomalie.

Per prevenire lo smishing, è importante verificare l’autenticità dei messaggi, controllare l’URL, non fornire dati personali tramite link sospetti e segnalare comunicazioni sospette tramite canali ufficiali dell’INPS. Utilizzare sempre l’accesso diretto al sito ufficiale dell’INPS per qualsiasi aggiornamento è fondamentale per garantire la sicurezza delle informazioni personali.