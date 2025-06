Allerta Terrore: 25mila Siti a Rischio in Italia

Negli ultimi giorni, l’Italia ha alzato il livello di allerta per possibili attacchi terroristici, con particolare attenzione rivolta ai luoghi simbolici e alle infrastrutture critiche. La situazione geopolitica attuale richiede misure di sicurezza rafforzate in tutto il Paese.

Nelle prossime 48-72 ore, l’Italia è in stato di allerta massima per possibili attacchi. Le forze dell’ordine e le agenzie di intelligence hanno partecipato a incontri per valutare la situazione. Sono 25mila i siti da proteggere, di cui 10mila infrastrutture critiche, e ci si concentra su obiettivi simbolici come luoghi pubblici molto frequentati e personalità di spicco. In particolare, ci sono mille siti legati agli interessi americani o israeliani. Sebbene l’Italia non sia storicamente considerata a rischio di attacchi, l’alleanza con Washington impone standard di sicurezza più elevati.

Una manifestazione è prevista oggi pomeriggio davanti all’ambasciata americana a Roma per protestare contro i recenti raid in Iran. I movimenti pacifisti si riuniranno per esprimere il loro dissenso contro le azioni militari statunitensi. Inoltre, il neo ambasciatore americano ha lasciato la sua residenza per trasferirsi su uno yacht al largo di Civitavecchia, unitamente a un potenziamento della sicurezza attorno a lui. Le basi militari americane sul territorio, come quelle di Sigonella e Aviano, e il Vaticano sono sotto particolare sorveglianza, in attesa di eventi significativi come le iniziative giubilari del Papa.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: tg.la7.it