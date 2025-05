Allerta temporali per giovedì 8 maggio: attenzione a Lombardia, Veneto, Toscana ed Emilia-Romagna

Diramata l’allerta meteo gialla per temporali intensi e diffusi in Lombardia, Veneto, Emilia Romagna e Toscana a partire dall’8 maggio. Nel Settentrione e al Centro Nord si prevedono forti precipitazioni, mentre il meteo migliorerà nel resto d’Italia. In particolare, al Nord, iniziali rovesci o temporali colpiranno il triveneto, attenuandosi dalla seconda parte della mattinata. Nel pomeriggio, l’instabilità aumenterà, interessando le Alpi, la Lombardia e il Piemonte, con neve oltre i 2000 metri.

In Toscana e nel Lazio si registreranno rovesci dal primo mattino, con precipitazioni diffuse nel resto delle regioni peninsulari. La Sardegna avrà un cielo sereno o poco nuvoloso, con velature dal tardo pomeriggio. Al Sud, ci sarà cielo nuvoloso con rari rovesci, mentre in Sicilia le temperature aumenteranno e vi saranno piogge serali.

L’allerta gialla in Lombardia è stata emessa per il rischio di nubifragi, grandinate e temporali, interessando diverse aree in pianura. In Veneto, il focus è su Livenza e Tagliamento, con segnalazioni di rischio idraulico nelle zone critiche. In Emilia Romagna, persiste l’instabilità, con attenzione all’entroterra romagnolo e varie zone della regione, inclusa la costa.

In Toscana, l’allerta gialla riguarda il rischio idraulico, i temporali e quello idrogeologico, con le zone più colpite nell’area dell’Ombrone Grossetano. La Protezione Civile invita a seguire le indicazioni delle autorità locali e a evitare aree a rischio, come corsi d’acqua e sottopassi durante le intense piogge.