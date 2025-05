Allerta temporale in Italia, le previsioni meteo: cosa accadrà

Niente caldo africano, ma tanta pioggia e temporali sono attesi in Italia. Secondo gli esperti, tra cui Lorenzo Tedici di www.iLMeteo.it, fino al 23-24 maggio il caldo non arriverà e la prossima settimana porterà un ciclone simil-tropicale. Oggi, venerdì 9 maggio, i rovesci più intensi colpiranno principalmente il Nord-Ovest, in particolare il Piemonte, mentre il meridione subirà un peggioramento generale. Il Centro avrà condizioni migliori, ma con temporali in vista, specialmente sulle regioni adriatiche. Le temperature oggi toccheranno al massimo i 25°C.

Per il weekend, si prevede un miglioramento con un aumento delle temperature e un ritorno del sole, anche se non ovunque. Sabato, il Nord e parte del Centro potranno avere nubi e locali piovaschi nel pomeriggio, con massime che non supereranno i 26-27°C. Per la Festa della Mamma, domenica 11 maggio, il tempo sarà generalmente soleggiato al mattino, ma nel pomeriggio si prevedono scrosci in Sardegna e sui rilievi, rendendo il weekend discreto e non completamente soleggiato.

La settimana prossima si annuncia complicata con l’arrivo di un ciclone simil-tropicale, previsto tra giovedì 15 maggio, che potrebbe portare 100 litri di pioggia per metro quadrato e venti fino a 100 km/h. Questa previsione, se confermata, porterà caratteristiche tipiche degli uragani, come nubifragi e forti venti, rendendo necessaria una buona preparazione. Intanto, i temporali diffusi di oggi lasceranno spazio a qualche ora di sole nel weekend.

Fonte: www.adnkronos.com