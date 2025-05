Allerta sicurezza in Italia: piano di Piantedosi per i siti ebraici

Dopo il duplice omicidio di due membri dello staff dell’ambasciata israeliana a Washington, è cresciuta l’allerta in Italia per i siti ebraici. Il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, ha dichiarato che l’attenzione era già elevata e ha adottato misure di sensibilizzazione aggiuntive.

Durante un convegno a Roma, Piantedosi ha spiegato che non è il momento di lanciare allarmi, ma che la vigilanza sui siti ebraici rimane elevata. Ha sottolineato che ci sono migliaia di obiettivi monitorati con un aumento progressivo delle misure di sicurezza. Le prefetture e le questure intensificheranno la sorveglianza.

L’omicidio a Washington ha coinvolto un diplomatico israeliano e la sua compagna, uccisi a colpi di pistola mentre si allontanavano da un evento. Un sospetto di 30 anni, Elias Rodriguez, è stato arrestato. L’uomo avrebbe agito per motivi legati alla crisi in Gaza, dichiarando di aver compiuto il gesto per liberare la Palestina.

Sono giunte reazioni unanimi all’accaduto: l’ambasciatore israeliano presso le Nazioni Unite, Danny Danon, ha definito il fatto “un atto di terrorismo antisemita”. Anche Donald Trump ha denunciato l’episodio come un omicidio basato su antisemitismo. Il presidente israeliano, Isaac Herzog, e il premier Benyamin Netanyahu hanno condannato l’atto sottolineando l’odio e l’istigazione contro Israele.

