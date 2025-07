Allerta rossa in Italia: 18 città in emergenza caldo!

L’Italia sta affrontando una intensa ondata di caldo che ha spinto il Ministero della Salute a dichiarare l’allerta rossa in diciotto città. Le località interessate comprendono Ancona, Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Milano, Palermo, Perugia, Rieti, Roma, Torino, Trieste, Verona e Viterbo. Inoltre, quattro comuni hanno ricevuto un bollino arancione, segnalando un livello di allerta 2: Campobasso, Napoli, Venezia e Viterbo, con Campobasso previsto a passare al livello rosso domani.

In risposta a questa emergenza climatica, le autorità di Bologna hanno attivato “rifugi climatici”, mentre ad Ancona sono stati distribuiti deumidificatori alle persone in difficoltà. Questa ondata di caldo è stata definita dagli esperti come una delle più intense e prolungate dell’estate.

Nel contesto dei ferventi interventi per gestire il caldo estremo, i vigili del fuoco sono impegnati a spegnere incendi boschivi in diverse regioni. Tragicamente, si registrano anche vittime legate a questi eventi. Una donna di 77 anni è deceduta a Potenza, soffocata dal fumo di un incendio vicino alla sua casa. Inoltre, un altro decesso si è verificato a Bardonecchia, in Piemonte, dove un uomo di 70 anni è stato travolto da un torrente di acqua e fango a causa delle condizioni climatiche avverse.