5.2 C
Roma
mercoledì – 7 Gennaio 2026
Attualità

Allerta rossa a Roma per esondazione Aniene

Da stranotizie
Allerta rossa a Roma per esondazione Aniene

Nella zona del fiume Aniene a Roma, è stata emessa un’allerta rossa. L’allerta arancione era già stata attivata nel pomeriggio precedente a causa dei molti allagamenti verificatisi a seguito dell’esondazione dell’Aniene a Ponte Lucano, nel comune di Tivoli e nel quartiere La Rustica, interessando tratti della via Collatina.

Successivamente l’allerta è diventata rossa nella zona Aniene a causa delle forti precipitazioni e delle esondazioni in diversi tratti del fiume e dei suoi affluenti. La Direzione regionale di Protezione civile ha decretato l’allerta rossa per le zone interessate dal bacino del fiume Aniene.

L’assessore alla Protezione civile della Regione Lazio, Pasquale Ciacciarelli, ha invitato i cittadini, in particolare quelli nella zona rossa, a evitare spostamenti e a mantenere uno stato di precauzione. La via Tiburtina è stata chiusa da Casale San Basilio al Grande Raccordo Anulare.

Articolo precedente
Migliori di Twitch 2025
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.