Allerta rossa a Roma per esondazione Aniene

Nella zona del fiume Aniene a Roma, è stata emessa un’allerta rossa. L’allerta arancione era già stata attivata nel pomeriggio precedente a causa dei molti allagamenti verificatisi a seguito dell’esondazione dell’Aniene a Ponte Lucano, nel comune di Tivoli e nel quartiere La Rustica, interessando tratti della via Collatina.

Successivamente l’allerta è diventata rossa nella zona Aniene a causa delle forti precipitazioni e delle esondazioni in diversi tratti del fiume e dei suoi affluenti. La Direzione regionale di Protezione civile ha decretato l’allerta rossa per le zone interessate dal bacino del fiume Aniene.

L’assessore alla Protezione civile della Regione Lazio, Pasquale Ciacciarelli, ha invitato i cittadini, in particolare quelli nella zona rossa, a evitare spostamenti e a mantenere uno stato di precauzione. La via Tiburtina è stata chiusa da Casale San Basilio al Grande Raccordo Anulare.