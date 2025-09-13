Allerta obesità in Italia: consigli per genitori e bambini

In Italia, il problema dell’obesità, soprattutto tra bambini e adolescenti, rappresenta una questione crescente. Marialaura Bonaccio, epidemiologa del direttivo della Società Italiana di Nutrizione Umana (SINU), propone il primo consiglio ai genitori: “Cucinare in casa”. Questo aspetto è fondamentale per adottare un’alimentazione sana, poiché la dieta mediterranea integra il concetto di preparazione del cibo domestico, piuttosto che l’uso di pasti già pronti.

Nonostante le difficoltà di tempo, Bonaccio suggerisce di organizzarsi meglio, ad esempio preparando cibi durante il fine settimana e congelandoli per il consumo successivo. Un altro punto cruciale è la regolarità dei pasti. Oggi, con la disponibilità immediata di cibo tramite distributori automatici, è importante mantenere orari stabiliti per i pasti, evitando il consumo irregolare.

Inoltre, Bonaccio consiglia di anticipare l’orario del sonno dei bambini, poiché un sonno insufficiente può influire negativamente sul loro benessere. La combinazione di cattiva alimentazione e sonno inadeguato è preoccupante, richiamando l’attenzione sulla responsabilità dei genitori e sul ritmo frenetico della vita moderna, che ha compromesso le abitudini alimentari familiari.

Il consumo di cibi ultra processati è un tema di crescente rilevanza. Questi alimenti, spesso ricchi di ingredienti e progettati per stimolare il sovra consumo, non sono necessari per una dieta equilibrata. Anche prodotti considerati salutari, come burger vegetali o yogurt alla frutta, possono rientrare in questa categoria.

Infine, la dieta mediterranea viene spesso fraintesa come un eccesso di pasta e pizza, mentre è un modello di vita che promuove il consumo di frutta, verdura e cereali, attraverso uno stile di vita attivo e equilibrato.