Allerta neve in Liguria, fermati treni

In alcune zone dell’entroterra è stata diramata un’allerta neve dalle ore 21 di lunedì fino alle 9 di martedì. Rete Ferroviaria Italiana ha attivato il piano neve e gelo per la notte di lunedì e la giornata di martedì, a seguito di un bollettino della protezione civile che prevede la possibile formazione di ghiaccio in aree dell’entroterra ligure e del basso Piemonte. Lo scopo è gestire eventuali criticità legate a neve e gelo sulla rete ferroviaria, garantendo la continuità del servizio.

Sono coinvolte le linee regionali Genova-Ovada, Savona-San Giuseppe, Genova-Busalla, Genova-Arquata Scrivia, dove è previsto gelicidio, e la linea Cuneo-Ventimiglia, interessata da precipitazioni nevose. Potranno esserci cancellazioni, allungamenti dei tempi di viaggio o attivazione di servizi sostitutivi con bus. Modifiche sono previste anche per alcuni treni delle linee Fossano-San Giuseppe di Cairo, Alessandria-San Giuseppe di Cairo e Fossano-Limone. I viaggiatori sono invitati a consultare le informazioni sulla circolazione sul sito e l’app di Trenitalia.

Il piano neve e gelo prevede presidi tecnici sugli impianti nevralgici, corse con mezzi raschia-ghiaccio per la manutenzione dei sistemi di alimentazione elettrica e l’impiego di personale per garantire l’operatività di marciapiedi e spazi di stazione. Il coordinamento è assicurato dalla struttura operativa territoriale e dalla sala operativa nazionale di Rfi, in stretto raccordo con le istituzioni.