Allerta Meteo: Piogge Intense e Nevicate nelle Regioni a Maggiore Rischio

Secondo le previsioni meteo per mercoledì 12 marzo, il maltempo colpirà diverse zone d’Italia, con piogge abbondanti attese, specialmente al Centro e nel Nord, in particolare nel Nord-Est. Ci saranno rovesci già dalla mattina, con possibilità di temporali sulla Sardegna e lungo il distretto tirrenico. Nella seconda parte della giornata, un vortice ciclonico porterà a un peggioramento generalizzato, con intensi maltempo su gran parte del Nord e del Centro, e nel Basso Tirreno. Le precipitazioni più forti, anche sotto forma di nubifragi, si registreranno in Alta Valle Padana, Friuli Venezia Giulia e tra Lazio e Nord Campania.

Sui rilievi alpini, si prevedono abbondanti nevicate oltre i 1300/1400 metri e sull’Appennino a quote più alte. Al Sud, e in particolare in Sicilia, si prevede di essere meno interessati dal maltempo; ci si aspetta una temperatura di circa 20°C, grazie ai venti caldi di scirocco. Tuttavia, alcuni piovaschi potrebbero verificarsi sulla Calabria tirrenica. In generale, le temperature in Italia non subiranno variazioni significative, mantenendo un clima mite su tutto il territorio. Le zone più colpite dalle precipitazioni e dalle nevicate saranno le regioni settentrionali, mentre le condizioni al Sud rimarranno relativamente stabili, con l’assenza di piogge significative.