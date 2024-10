Allerta meteo oggi in Lombardia, colpa dell’uragano Kirk: nubifragi e scuole chiuse

Il maltempo ritorna sull’Italia, portando piogge e venti forti, ed è stata emessa un’allerta meteo rossa in Lombardia. Le scuole superiori di Lecco e Bergamo sono state chiuse a causa della valutazione della situazione meteorologica, con la giornata del 10 ottobre che segna l’arrivo di una nuova perturbazione legata all’uragano Kirk, il quale sta concludendo il suo percorso tra Francia e Germania. Le precipitazioni inizieranno sin dalla mattina, colpendo principalmente Lombardia e Liguria, per poi spostarsi nel corso della giornata verso est, interessando il Veneto e il Friuli Venezia Giulia, per arrivare a sud, in particolare in Emilia Romagna e Toscana, con possibili conseguenze anche nel Lazio e Umbria. Le regioni adriatiche saranno battute da vento e mare mosso, mentre le temperature nel sud Italia saliranno, mantenendo valori quasi estivi.

La Protezione Civile ha quindi dichiarato l’allerta rossa in Lombardia, per il rischio idraulico e idrogeologico nei settori delle Valchiavenna, Media-bassa Valtellina, Valcamonica, Lario e Prealpi occidentali, e nelle Orobie Bergamasche. Un’allerta arancione è stata emessa anche per parte della Lombardia e per l’intero Trentino Alto Adige. Inoltre, è stata valutata un’allerta gialla per il Friuli Venezia Giulia, Veneto, Liguria, e alcune zone della Lombardia, Emilia-Romagna, Toscana e Umbria.

Le scuole superiori di Bergamo e Lecco sono state chiuse come precauzione. La sindaca di Bergamo, Elena Carnevali, ha istituito la chiusura su indicazione del prefetto, in seguito a una riunione del Comitato di coordinamento soccorso della Prefettura. La situazione meteorologica è considerata rischiosa, con previsioni di piogge tra i 120 e i 160 mm, che potrebbero portare a frane e all’esondazione dei fiumi Serio e Brembo, già in difficoltà per le piogge recenti. La disposizione di chiusura non riguarda le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado. A Lecco, la Prefettura ha sospeso l’attività didattica degli istituti superiori, sia pubblici che privati, e dei centri di formazione professionale presenti nei comuni della provincia.