allerta meteo odierno, ultima ora

Oggi, domenica 30 marzo, l’Italia è colpita da maltempo e l’allerta meteo gialla è attiva in diverse regioni, dall’Emilia Romagna alla Sicilia. La Protezione civile ha emesso un bollettino che segnala il rischio di temporali in Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia e Sicilia.

Nella Basilicata, sono a rischio diverse zone, comprese quelle classificate come Basi-A2, Basi-A1 e Basi-E2. In Calabria, il rischio include il versante Jonico e Tirrenico in vari segmenti, mentre in Campania il maltempo colpisce aree come Napoli, il Basso Cilento e la Penisola sorrentino-amalfitana. Anche il Molise e la Puglia evidenziano zone di rischio come Frentani, Gargano e Tremiti.

Oltre ai temporali, l’allerta si estende al rischio idraulico, interessando l’Abruzzo con il bacino del Pescara, la Calabria con vari versanti e l’Emilia Romagna in particolare nella pianura modenese. Anche il rischio idrogeologico è segnalato in Abruzzo (Bacini Tordino Vomano e Aterno), Calabria, Molise, Puglia e Sicilia, dove il maltempo potrebbe causare frane e allagamenti.

L’intensificazione delle precipitazioni potrebbe comportare situazioni di pericolo, rendendo necessario prestare attenzione e adottare le dovute precauzioni nelle aree interessate. Gli aggiornamenti delle autorità competenti continueranno a monitorare la situazione per garantire la sicurezza della popolazione.